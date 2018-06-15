Саакашвили обвинили в ксенофобии и сексизме

ТБИЛИСИ, 15 июн – РИА Новости. Ряд авторитетных неправительственных организаций Грузии выступили с обвинениями в адрес экс-президента страны Михаила Саакашвили за то, что он в унижающем и оскорбительном контексте упоминает различные этнические группы и женщин.
Кроме того, Саакашвили, говоря о депутате от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Шоте Шалелашвили, сказал, что тот не грузин, а русский еврей и аферист, который работает на Россию. Об этом он заявил в передаче "Акценты недели" на телеканале Rustavi2.
"Вне зависимости от того, намеревался или нет Михаил Саакашвили подобными сравнениями оскорбить какую-либо этническую или национальную группу, он в унизительном контексте представил в одном случае чеченцев, а во втором случае – евреев. Соответственно, его заявления содержали в себе ксенофобию", — говорится в заявлении, подписанном десятью НПО.
"Стоит отметить, что на публичных лиц, среди них особенно на политиков, возлагается ответственность воздерживаться от таких высказываний, которые могут поощрять расизм, ксенофобию дискриминацию или ненависть в различных формах", — сказано в заявлении.
В нем подчеркивается, что, в виду того, что политики имеют большое влияние на формирование общественного мнения, важно, чтобы они помнили об опасности дискриминационных и содержащих "язык ненависти" высказываний.
"Хотим призвать Михаила Саакашвили и других политиков воздерживаться от использования языка ненависти и в ходе критики своих политических оппонентов, добровольно или против своей воли, не оскорблять различные группы общества, будь то это женщины, представители этнических или других меньшинств", — говорится в заявлении.
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