Россия надеется на скорую встречу Лаврова и Могерини, заявил Чижов

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что готовится встреча глав внешнеполитических ведомств России и ЕС Сергея Лаврова и Федерики Могерини, Москва рассчитывает на ее проведение в ближайшее время.

В интервью РИА Новости Чижов утвердительно ответил на вопрос, готовится ли в обозримой перспективе встреча Лаврова и Могерини.

"В прошлом году, напомню, они встречались пять раз. В том числе Могерини один раз в Москву ездила, Лавров приезжал в Брюссель, потом еще три раза они встречались. В начале года возможности оказались упущены из-за нестыковок графиков. В ближайшее время, не буду говорить, когда и где, мы рассчитываем провести встречу", — сказал он.