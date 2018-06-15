Число спасенных в Гибралтарском проливе мигрантов возросло до 307

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число спасенных мигрантов, пытающихся на лодках пересечь Гибралтарский пролив, увеличилось до 307, погибли по меньшей мере четверо мигрантов, сообщает испанская служба спасения.
"К 15.00 (16.00 мск) были спасены 38 лодок, на них были 307 живых людей и четыре тела", — сообщает служба спасения в Twitter.
В настоящее время ведется интенсивная работа по поиску и спасению мигрантов, переплывающих на лодках пролив. В районе мобилизованы семь подразделений морского патрулирования и вертолет Helimer 202, сообщили в службе спасения.