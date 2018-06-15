Число спасенных в Гибралтарском проливе мигрантов возросло до 307

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число спасенных мигрантов, пытающихся на лодках пересечь Гибралтарский пролив, увеличилось до 307, погибли по меньшей мере четверо мигрантов, сообщает испанская служба спасения.

Ранее сообщалось о 269 спасенных мигрантах и двух обнаруженных телах погибших.

"К 15.00 (16.00 мск) были спасены 38 лодок, на них были 307 живых людей и четыре тела", — сообщает служба спасения в Twitter.

В настоящее время ведется интенсивная работа по поиску и спасению мигрантов, переплывающих на лодках пролив. В районе мобилизованы семь подразделений морского патрулирования и вертолет Helimer 202, сообщили в службе спасения.