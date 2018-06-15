Богданов: политической подоплеки в праздновании дня России в Иерусалиме нет

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва не видит политической составляющей в том, что в Израиле день России праздновался в Иерусалиме, а не Тель-Авиве, позиция Москвы по статусу древнего города не изменилась, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Посольство РФ накануне впервые проводило госприем по случаю Дня России в историческом здании Сергиевского подворья в центре Иерусалима, отказавшись от многолетней практики устраивать торжества в отелях Тель-Авива. Перенос мероприятия в Иерусалим получил широкий резонанс после того, как в декабре прошлого года США объявили о признании города израильской столицей и ровно месяц назад, 14 мая, перенесли туда свое посольство из Тель-Авива.

Сергиевское подворье, где прошел прием, — это странноприимный дом, воздвигнутый в конце XIX века Императорским православным палестинским обществом для размещения русских паломников. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и угловой башней, на десятилетия утраченная Россией и недавно обретенная, в прошлом году открылась после реставрации и постепенно возвращает себе исконные функции.

"Это никакой не жест. Мы исходили из того, что это российская собственность, возвращенная нам, это наша территория, объект исторический…и как мне представляется, а я был там послом, это хорошее удобное место… никакого нового политического подтекста мы не видим",- сказал Богданов журналистам.

"Тем болеем, что это здание — подворье, находится в западном Иерусалиме. И это ни в коем случае не меняет наш принципиальный подход, который остается четким, с тех пор, когда мы признали западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный — Палестинского государства, которое должно быть создано в границах 1967 года. Двухгосударственое решение остается основой урегулирования",- подчеркнул Богданов.