Президент Сербии сообщил об обнаружении пропавшего журналиста

БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Пропавший сербский журналист Стефан Цветкович найден живым и невредимым, правоохранительные органы предполагают, что пропажа была инсценировкой, сообщил на специальной пресс-конференции в пятницу президент Сербии Александр Вучич.

По данным МВД республики, отделение полиции в городе Бела-Церква в 95 километрах на восток от Белграда получило сообщение в ночь на четверг о найденном на улице автомобиле Volkswagen Polo с включенным светом и открытыми дверями.

Автомобилем пользовался журналист Стефан Цветкович, машина зарегистрирована на имя его отца. После этого на место происшествия были направлены два вертолета, кинологи с собаками, сотрудники жандармерии, уголовной полиции и водолазы для проверки канала Дунай-Тиса-Дунай.

"Мы работали упорно и были подвержены как государство, я как президент, Небойша Стефанович как министр полиции и Братислав Гашич как глава Агентства информационной безопасности (БИА) самым жестким нападкам. Некоторые обвиняли, в том, что президент и руководство страны преступники и убийцы…", — заявил в пятницу Вучич.

"Хочу вам сообщить, что после 30 часов тяжелого и упорного труда мы получили самые серьезные результаты. Хочу оповестить общественность и граждан Сербии, что Стефан Цветкович в наших руках. Он жив, здоров, в полном порядке и находится на даче показаний в полиции и еще долго там задержится, потому что многое должен объяснить", — отметил президент.

Пропавший журналист-фрилансер был, по данным Вучича, найден в центре города Бела-Церква утром в пятницу. По словам сербского лидера власти сразу после исчезновения "засомневались в версии многочисленных СМИ, так как не было следов борьбы". Оставленные на месте происшествия часы были намного дешевле, чем у пропавшего Цветковича, и не принадлежали ему. Глава государства отметил, что правоохранительным органам еще предстоит выяснить, что произошло на самом деле.

Вучич предположил, что происшествие может быть делом рук его политических оппонентов и предупредил граждан, что "давление извне и изнутри будет продолжено".