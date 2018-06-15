В Ровенской области произошла стычка полиции с протестующими

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Восемь правоохранителей пострадали в одном из сел Ровенской области в результате стычки с протестующими, недовольными их работой, сообщается в пятницу на сайте Нациполиции Украины.

По данным полиции, в пятницу в районе села Федоровка около 150 местных жителей, недовольных работой по противодействию незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли дорогу "Киев-Ковель-Ягодин".

Как заявляют в полиции, протестующие вели себя агрессивно, правоохранители пытались успокоить толпу, однако граждане начали бросать в них камни.

"Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции… В медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информация о других пострадавших участников инцидента или местных жителей в полицию пока не поступала", — говорится в сообщении.

Протестующие разошлись, движение транспорта восстановлено.

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. Экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.