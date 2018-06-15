МОСКВА, 15 июн — РИА. Новости. Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата заявил, что Украина должна превратить Крым в остров и выкопать канал на границе. Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", — заявил генерал.

Таким образом военачальник решил бороться с "доминированием" России в акватории крымских вод.

По его словам, по несуществующему пока каналу должны проходить любые высокотоннажные корабли. Военный рассказал, что канал должен быть около ста метров в ширину.

Как считает Лопата, это позволит Украине не только получить выход к морю, но и контролировать территорию "от Мариуполя и дальше".

Это не первая подобная инициатива украинских властей. Так, в мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера, заявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а позже по предложению самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>