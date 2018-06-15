Госминистр МИД Германии обсудит на Украине вопросы защиты меньшинств

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Госминистр МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот посетит 16-18 июня Украину, где обсудит процесс проводимых в стране реформ с точки зрения соблюдения прав человека, в том числе меньшинств, сообщили в пятницу в ведомстве.
Рот встретится с представителями украинского правительства, депутатами Верховной рады, а также с гражданскими активистами и правозащитниками, в частности с представителями крымских татар и цыган.
Как отметил госминистр, Берлин также поддерживает Киев в конфликте на востоке Украины, однако "одновременно мы ожидаем, что она (Украина — ред) выполнит свою часть задач по реализации минских соглашений, чтобы мир наконец вернулся в кризисный регион. Я намерен указать в ходе переговоров, что усилия не должны быть остановлены", — сказал Рот.