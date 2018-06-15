Испания может выдворить из страны некоторых мигрантов с судна Aquarius

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Испания может выдворить со своей территории часть мигрантов, которые направляются к ее берегам на судне Aquarius и еще двух кораблях, заявила официальный представитель кабинета министров, министр образования Испании Исабель Селаа.
"Что касается людей на Aquarius, Испания ничего не может отрицать. Мы работаем в режиме, в котором работает Европа. Мы европейская граница. Единственное исключение здесь в том, что был отдельный акт солидарности в отношении 629 человек, которые оказались в Средиземном море. Весь остальной протокол – медицинский и полицейский – это общеевропейская границ. В соответствии с этим мы и будем действовать. Мы не можем ничего исключать", — заявила Селаа на пресс-конференции после заседания совета министров, отвечая на вопрос о возможном выдворении части мигрантов.
Селаа напомнила, что существуют различные статусы – "статус беженца, статус экономического мигранта" и что человек может быть выслан на основании ранее совершенных преступлений.
Прибытие судна намечено на 10.00 по местному времени (11.00 мск) воскресенья, но это время может измениться из-за погодных условий.
По словам министра, всем мигрантам, среди которых много детей и есть беременные женщины, будет оказана медицинская помощь, затем будет принято решение об их размещении. "Каждый вопрос будет изучен индивидуально, с особым вниманием к несовершеннолетним и беременным женщинам", — заявила Селаа.
На судах, направляющихся к Испании, находятся 123 ребенка без сопровождения родителей, десятки людей с химическими ожогами из-за контактов с соленой водой и топливом судов, на которых они отправились из Ливии, шесть беременных женщин, есть пострадавшие от переохлаждения и травм.
Министр не считает, что согласие принять мигрантов Aquarius приведет к резкому увеличению миграционных потоков в Испанию.