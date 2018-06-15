Испания может выдворить из страны некоторых мигрантов с судна Aquarius

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Испания может выдворить со своей территории часть мигрантов, которые направляются к ее берегам на судне Aquarius и еще двух кораблях, заявила официальный представитель кабинета министров, министр образования Испании Исабель Селаа.

Ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для него свои порты, судно согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. На борту Aquarius находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные 524 мигранта находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo.

"Что касается людей на Aquarius, Испания ничего не может отрицать. Мы работаем в режиме, в котором работает Европа. Мы европейская граница. Единственное исключение здесь в том, что был отдельный акт солидарности в отношении 629 человек, которые оказались в Средиземном море. Весь остальной протокол – медицинский и полицейский – это общеевропейская границ. В соответствии с этим мы и будем действовать. Мы не можем ничего исключать", — заявила Селаа на пресс-конференции после заседания совета министров, отвечая на вопрос о возможном выдворении части мигрантов.

Селаа напомнила, что существуют различные статусы – "статус беженца, статус экономического мигранта" и что человек может быть выслан на основании ранее совершенных преступлений.

При этом она назвала ситуацию с Aquarius "катализатором, с тем, чтобы Европа занялась" вопросом миграции и заявила, что Испания будет ставить этот вопрос на саммите ЕС. "Это не испанский, не итальянский, не греческий вопрос, это европейский вопрос", — добавила она.

Прибытие судна намечено на 10.00 по местному времени (11.00 мск) воскресенья, но это время может измениться из-за погодных условий.

По словам министра, всем мигрантам, среди которых много детей и есть беременные женщины, будет оказана медицинская помощь, затем будет принято решение об их размещении. "Каждый вопрос будет изучен индивидуально, с особым вниманием к несовершеннолетним и беременным женщинам", — заявила Селаа.

На судах, направляющихся к Испании, находятся 123 ребенка без сопровождения родителей, десятки людей с химическими ожогами из-за контактов с соленой водой и топливом судов, на которых они отправились из Ливии, шесть беременных женщин, есть пострадавшие от переохлаждения и травм.

Министр не считает, что согласие принять мигрантов Aquarius приведет к резкому увеличению миграционных потоков в Испанию.