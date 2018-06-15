ООН рассмотрит вопрос вывода российских войск из Приднестровья 22 июня

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Секретариат ООН зарегистрировал и рассмотрит 22 июня проект резолюции о выводе российских войск с территории Молдавии, сообщил на брифинге в пятницу глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский.
По его словам, молдавские власти настаивают на выводе оперативной группы российский войск, но не контингента Объединенной контрольной комиссии.
На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу Молдавии недружественным шагом.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.