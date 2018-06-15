ООН рассмотрит вопрос вывода российских войск из Приднестровья 22 июня

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Секретариат ООН зарегистрировал и рассмотрит 22 июня проект резолюции о выводе российских войск с территории Молдавии, сообщил на брифинге в пятницу глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский.

"В прошлом году молдавская дипломатия предприняла ряд действий для рассмотрения в ООН вопроса о полном выводе иностранных войск с территории Молдовы. Проект соответствующей резолюции будет рассмотрен 22 июня 2018 года… Мы рассчитываем, что страны-члены ООН поддержат нас, исходя из принципов международного права", — сказал Ульяновский.

По его словам, молдавские власти настаивают на выводе оперативной группы российский войск, но не контингента Объединенной контрольной комиссии.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая 22 сентября прошлого года на Генеральной Ассамблее ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Он также заявил, что миротворческие силы в регионе должны быть заменены международной гражданской миссией. В октябре 2017 года рассмотрение вопроса о включении этой проблемы в повестку дня Генассамблеи ООН было отложено на неопределенный срок.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу Молдавии недружественным шагом.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.