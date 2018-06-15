Во взорвавшемся в Киеве автомобиле нашли фрагменты гранат

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Полиция Киева изъяла фрагменты гранат в автомобиле, в салоне которого произошел взрыв, из-за которого пострадали дети, одна из версий следствия — теракт, сообщил в пятницу глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Накануне в столице Украины взорвался автомобиль, который, по данным полиции, долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Четверо детей нашли в его салоне неизвестный предмет, похожий на коробку. Когда они попытались ее открыть, произошел взрыв. Полиция задержала владельца автомобиля.

"Предварительно, с места происшествия изъяты несколько фрагментов гранаты РГД-5, но окончательное заключение даст взрыво-техническая экспертиза… Есть несколько версий, мы не исключаем, что кто-то заложил (взрывное устройство — ред.), возможность террористического акта также рассматривается. По этому вопросу мы работаем со Службой безопасности Украины", — заявил на брифинге Крищенко, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

Руководитель полиции Киева также сообщил, что задержанный владелец автомобиля сотрудничает со следствием. "Он офицер запаса, принимал участие в антитеррористической операции (так в Киеве называют ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе — ред.) в составе вооруженных сил Украины. Он находится у следователя в районном управлении полиции", — добавил Крищенко.