Все члены НАТО прекратили сокращать расходы на оборону

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Все 29 стран НАТО прекратили сокращать расходы на оборону, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Все союзники, включая Германию, прекратили сокращение расходов", — сказал он журналистам после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В этой связи Столтенберг призвал членов НАТО повысить расходы на оборону до требуемых альянсом 2% от ВВП. "Все больше союзников уже достигли 2%", — сказал генсек НАТО.

Ранее он сообщил, что члены НАТО, как ожидается, суммарно увеличат расходы на оборону в этом году на 3,8%, они также обязались инвестировать 20% оборонного бюджета в новую технику. По словам Столтенберга, всего с 2014 года европейские союзники и Канада дополнительно потратят на оборонные программы 87 миллиардов долларов.