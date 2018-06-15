Застрявшие в Японии российские моряки вылетят домой 19 июня

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Трое российских и один украинский моряк с судна Tredecim, стоящего в Вакканае, на следующей неделе отправятся на родину, им уже куплены билеты, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее сообщалось, что трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim в Вакканае, куда оно пришло на ремонт, обратились в генконсульство РФ и РПСМ с просьбой репатриировать их домой. По словам членов экипажа, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату. Согласно обращению моряков, их попытки связаться с руководством не принесли результатов.

По данным координатора Международной федерации транспортных рабочих в Японии Фусао Охори, сумма долга перед моряками составляет 80 тысяч долларов. В пятницу Суханов сообщал, что представитель консульства РФ находится на судне и решает проблемы моряков.

"Получена информация от старшего механика Игоря Ткачука, который сообщил, что трём российским морякам куплены билеты на самолёт на 19 июня, а украинскому моряку — на 20 июня. На замену прилетит только один моряк, который и будет сторожить судно. Собираются дать морякам какую-то часть зарплаты, а может, и всю перед вылетом", — сообщил Суханов.

По его словам, моряки поблагодарили представителя консульства России в Японии Романа Колесникова, который оперативно разрешил все вопросы по визам и продуктам. Японская сторона благодаря координатору Международной федерации транспортных рабочих Фусао Охори по просьбе российского профсоюза моряков обеспечила судно топливом и помогла решить проблемы с властями Японии.