"Сложные отношения" с Россией требуют диалога, заявил генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости, Александр Шишло. НАТО намерена активизировать политический диалог с Россией, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Наш подход в отношении России – это сдерживание и диалог. Наш диалог с Россией непрост. Но чем сложнее наши отношения, тем больше требуется диалога", — сказал он журналистам после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам генсека НАТО, активизация диалога с РФ необходима "для повышения транспарентности, снижения рисков и продолжения выражения нашей обеспокоенности в отношении ситуации на Украине, а также вмешательства России в наши внутренние демократические процессы".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.