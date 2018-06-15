Германия на протяжении десяти лет повысит расходы на оборону до 2%

© REUTERS / Brian Snyder Трамп призвал союзников по НАТО тратить больше 2% своего ВВП на оборону На протяжении следующих 10 лет Германия будет "бесспорно" повышать расходы на оборону до 2 процентов от ВВП, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"То, что в следующие десять лет мы должны увеличить наш оборонный бюджет в направлении двух процентов, мы сделаем это бесспорно", — сказала Меркель, добавив, что "с реалитической точки зрения, если оценивать сегодня, мы не достигнем цели в 2 процента" в указанный период.