Около 270 мигрантов спасены при попытке пересечь Гибралтарский пролив

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. По меньшей мере 269 мигрантов, пытающихся на лодках пересечь Гибралтарский пролив, были спасены в пятницу испанской службой спасения на море.
"На данный момент были спасены 269 человек с 31 лодки, также были обнаружены тела двух человек", — сообщила служба спасения в Twitter.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время ведется интенсивная работа по поиску и спасению мигрантов, переплывающих на лодках пролив.
"В районе мобилизованы семь наших морских единиц и (вертолет — ред.) Helimer 202", — также сообщили в службе спасения.