Около 270 мигрантов спасены при попытке пересечь Гибралтарский пролив

Ситуация с беженцами в Европе (4690)

Спасательная операция на месте крушения судна с нелегальными мигрантами. Архивное фото

Спасательная операция на месте крушения судна с нелегальными мигрантами. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. По меньшей мере 269 мигрантов, пытающихся на лодках пересечь Гибралтарский пролив, были спасены в пятницу испанской службой спасения на море.

"На данный момент были спасены 269 человек с 31 лодки, также были обнаружены тела двух человек", — сообщила служба спасения в Twitter.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время ведется интенсивная работа по поиску и спасению мигрантов, переплывающих на лодках пролив.

"В районе мобилизованы семь наших морских единиц и (вертолет — ред.) Helimer 202", — также сообщили в службе спасения.