У Мертвого моря локализовали утечку химикатов

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Израильская полиция разрешила жителям населенных пунктов у Мертвого моря покинуть свои дома и разблокировала прибрежное шоссе, сообщив о локализации утечки опасных веществ на химическом заводе.

По данных местных СМИ, на предприятии произошел выброс брома из 18-тонного бака.

"Инцидент локализован на территории завода… Все дороги открыты для движения, жителям разрешено покинуть свои дома", — сказано в пресс-релизе полицейского управления района Негев.

На фотографиях, которые распространяли ранее правоохранительные органы, видно облако желтого дыма над промышленными постройками. Рекомендация оставаться в закрытых помещениях касалась в том числе жителей селения Неве-Зоар, рядом с которым расположен кластер гостиниц.