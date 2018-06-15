На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Юлия Тимошенко во время выступления на форуме в Киеве. 15 июня 2018

Юлия Тимошенко во время выступления на форуме в Киеве. 15 июня 2018

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Неизвестный мужчина разделся перед главой украинской партии ""атькивщина" Юлией Тимошенко во время ее выступления на форуме в Киеве. Видео инцидента опубликовал телеканал NewsOne.

На записи видно, как молодой человек поднимается на трибуну, чтобы вручить Тимошенко цветы. После этого он признался политику в любви и заявил, что "хочет в Европу".

"Надеюсь на это. Буду делать все, чтобы это было так", — сказал молодой человек и снял рубашку.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на спине мужчины была надпись, повторяющая название форума —"Новый курс Украины", однако под ней была нарисована стрелка, указывающая вниз, как будто демонстрирующая направление.