Более 600 мигрантов с судна Aquarius прибудут в порт Валенсии в воскресенье

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Судно Aquarius и еще два итальянских корабля с более чем 600 спасенными в Средиземном море мигрантами прибудут в порт Валенсии в воскресенье, заявил РИА Новости чиновник в управлении порта.

"Плохие (погодные – ред.) условия на море в последние несколько часов привели к сдвигу в назначенном времени до утра воскресенья", — сообщили в администрации.

Источники порта отметили, что прибытие судна намечено на 10.00 по местному времени (11.00 мск) воскресенья, но это время может измениться из-за погодных условий.

Судьба более 600 мигрантов на борту судна Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для него свои порты, после долгих переговоров судно согласилась принять Испания.

На борту Aquarius сейчас находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные мигранты были пересажены на сторожевой корабль Orione ВМС Италии и патрульный корабль итальянской береговой охраны Dattilo.

Заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заявила ранее, что предоставив порт Валенсии для более 600 мигрантов, находившихся на судне Aquarius, Испания лишь выполняла международные обязательства и собственное законодательство.