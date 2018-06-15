В субботу пройдет частичная смена экипажа корабля Petersburg, сообщил МИД

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Частичная смена экипажа корабля Petersburg, который был арестован за долги судовладельца в Эстонии, пройдет в субботу, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидается, что завтра (в субботу – ред.) произойдет частичная смена экипажа. Запланировано убытие трех человек, прибытие шести новых членов экипажа. В Таллин уже прибыл новый капитан корабля, идет передача дел", — сказала Захарова.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, к решению проблемы с кораблем подключены Минтранс РФ, посольство России в Эстонии.
"Вовлечены все профильные структуры, дипломаты регулярно посещают судно в целях контроля состояния членов экипажа, знают об их потребностях и делают все, чтобы эта ситуация была разрешена", — отметила Захарова.
Паром Petersburg находится в таллинском порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие-собственник собиралось поставить его на ремонт, но работы так и не начались. Сумма долга, который возник в 2017 году во время стоянки в Риге, составила 350 тысяч евро, к ним добавился долг по зарплате в размере 30 тысяч евро.
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