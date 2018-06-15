Трамп назвал доклад Минюста по делу Клинтон катастрофой для Коми

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад министерства юстиции, раскритиковавший бывшего директора ФБР Джеймса Коми за "просчеты" по делу Хиллари Клинтон незадолго до выборов в США, стал для Коми "полной катастрофой", и он войдет в историю как худший руководитель бюро.

"Доклад генерального инспектора минюста — полная катастрофа для Коми, его ближайшего окружения и, к несчастью, ФБР. Коми теперь официально войдет в историю как худший лидер в истории ФБР до сегодняшнего дня", — заявил Трамп в Twitter

Трамп также отметил, что "сделал очень важное дело для людей, уволив его". "Хорошие инстинкты. Кристофер Рэй с гордостью вернет (положение — ред.) обратно!" — отметил американский президент.

Доклад министерства юстиции США раскритиковал Коми за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Коми нарушил субординацию в структуре минюста, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов, говорится в докладе. Однако политической предвзятости в действиях Коми обнаружено не было.

Кроме того, Коми, как и Клинтон, в отношении которой он вел расследование, использовал частную электронную почту для служебных дел, говорится в докладе.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

При этом Клинтон винит Коми в том, что она проиграла выборы, а Трамп считает, что Коми, напротив, действовал в интересах Клинтон. Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Клинтон.