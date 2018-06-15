Омбудсмен Украины подтвердила, что намерена встретиться с Москальковой

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что планируется ее встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, по ее словам, встреча состоится 18 июня.

Ранее Москалькова сообщила, что договорилась встретиться с Денисовой 16 июня.

"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", — приводит слова Денисовой ее пресс-служба.

По данным пресс-службы, омбудсмен РФ заверила украинскую коллегу, что прилагает все усилия для ее встречи с осужденным в РФ за организацию терактов в Крыму Олегом Сенцовым. "Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте, тогда она поделится этой информацией со мной", — добавила Денисова.

Омбудсмен также утверждает, что ведутся переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи.

Ранее Денисова написала в Facebook, что прибыла в Салехард, где в колонии содержится Сенцов, но ее к нему не пустили. При этом российский омбудсмен заявила, что Денисова нарушила договоренности, которые были ими достигнуты ранее. Денисова сообщила, что поедет в Москву, чтобы получить разрешение на посещение Сенцова. Говоря о своих договоренностях с Москальковой, Денисова заявила, что ее российская коллега хочет сначала посетить арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, "а потом – мы".

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял ранее, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.