Меркель и Макрон обсудят будущее Европы

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Вопросы будущего Европы обсудят канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече 19 июня в правительственной резиденции — замке Мезеберг, сообщил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Около полудня состоятся переговоры и рабочий обед с французским президентом. Во второй половине дня пройдут германо-французские межправконсультации. Центральными темами станут вопросы о будущем Европы. Речь идет, в том числе об общем германо-французском вкладе на Совете ЕС 28-29 июня", — сказал Зайберт.

По словам Зайберта, вечером того же дня к лидерам Германии и Франции присоединится глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Они вместе проведут встречу с главами крупнейших европейских компаний в рамках "круглого стола" European Round Table of Industrialists (ERT).

"Основными пунктами этой беседы станут торговля, инвестиции и дигитализация", — добавил Зайберт.