Косачев отметил совпадение позиций России и Финляндии по Ирану и КНДР

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Позиции России и Финляндии совпадают по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, по иранской ядерной программе и по статусу Иерусалима, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев по итогам встречи с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Ранее сообщалось, что члены комитета по иностранным делам Совета Федерации Константин Косачев, Сергей Кисляк, Рафаил Зинуров 13-14 июня в Хельсинки обсудят с финскими коллегами текущую международную повестку и сотрудничество между двумя странами в вопросах экологии.

"Состоялась отдельная встреча с министром иностранных дел Финляндии. Позиции наших стран совпадают по вопросам мирного урегулирования ситуации вокруг КНДР, необходимости сохранения ядерного соглашения с Ираном, по статусу Иерусалима", — сказал Косачев.

По его словам, оценки ситуации в Сирии и на Украине "не совпали, но состоялся откровенный обмен мнениями".