Матвиенко прокомментировала возможность возвращения России к формату G8

САРАНСК, 15 июн — РИА Новости. Россия не поднимает вопрос о возвращении к формату G8, но если такое приглашение последует, РФ его примет, диалог необходим, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия не поднимает вопрос о возвращении к формату G8, нам есть, где работать — это и "двадцатка", и ШОС, и БРИКС. Но если нам последует приглашение вернуться, мы примем его, диалог необходим, мы убеждены", — сказала она журналистам.

При этом она отметила, что РФ не намерена выдвигать каких-либо условий для возвращения к G8.

Спикер напомнила, что одновременно с саммитом G7 шел БРИКС, где, в отличие от "семерки", не было "разногласий, противостояний и отзыва подписей под итоговой резолюцией".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.