Президент Абхазии объяснил, почему "сиюминутное признание" не столь важно

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Абхазия не стремится к сиюминутному признанию всеми странами мира: важнее состояться как государство, а дипломатические отношения будут устанавливаться позже, заявил президент республики Рауль Хаджимба.

На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" президент напомнил, что Сирия 29 мая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

"Сирия была не просто государство, это государство, которое достаточно долгое время влияло на многие процессы. Но, к сожалению, так сложилось, но Сирия не испугалась в вопросах признании Абхазии и Южной Осетии, что, к сожалению, пока не делается другими государствами. Но у нас задача стоит не таким образом, что бы получить сегодня в одночасье признание всех государств. Для нас важно состоятся самим, а признание — оно будет", — заявил Хаджимба российским и абхазским студентам.

По его словам, совместная работа с российскими властями приводит "к положительным результатам, пусть не сиюминутным, но они будут несомненно".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Южная Осетия поддерживает также дипломатические отношения с Никарагуа, Венесуэлой и Науру.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик.