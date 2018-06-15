В МИД заявили о готовности к взаимодействию по денуклеаризации КНДР

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Первый в истории американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в скором будущем.