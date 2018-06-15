В МИД заявили о готовности к взаимодействию по денуклеаризации КНДР

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается проблематики разоружения, то есть специализированные международные институты, которые занимаются непосредственно этим вопросом и, конечно, которые должны играть главенствующую роль вот в этом вопросе. Если потребуется участие России либо в качестве члена этих международных организаций, либо в качестве страны, имеющей большой опыт, то, как вы знаете, Россия по всем этим вопросам открыта к взаимодействиям", — заявила она в ходе брифинга.

Первый в истории американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в скором будущем.