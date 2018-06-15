В МИД прокомментировали желание Норвегии удвоить число военных США в стране

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Норвегии расширить присутствие американского контингента на своей территории.
Комментируя в ходе брифинга сложившуюся ситуацию, Захарова отметила, что "такие решения фактически ставят крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время".
"Очевидно, что действия нынешнего норвежского руководства подрывает доверие и предсказуемость двусторонних отношений, противоречит давшимся ранее заверениям об отказе от политики, имеющей агрессивные цели представления баз на норвежской территории иностранным вооруженным силам, пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения", — сказала она.
"Призываем норвежскую сторону прислушаться к российским оценкам происходящего, в том числе чтобы урегулировать и не разрушать атмосферу добрососедства, которая сложилась за много лет…" — заключила она.