В МИД прокомментировали желание Норвегии удвоить число военных США в стране

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Норвегии расширить присутствие американского контингента на своей территории.

Ранее стало известно, что Норвегия дала согласие на увеличение в два раза дислоцированного на норвежской территории контингента американской морской пехоты. Речь идет о продлении их ротационного присутствия на пять лет, а также о расширении географии размещения ближе к границам России.

Комментируя в ходе брифинга сложившуюся ситуацию, Захарова отметила, что "такие решения фактически ставят крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время".

"Очевидно, что действия нынешнего норвежского руководства подрывает доверие и предсказуемость двусторонних отношений, противоречит давшимся ранее заверениям об отказе от политики, имеющей агрессивные цели представления баз на норвежской территории иностранным вооруженным силам, пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения", — сказала она.

Захарова задалась вопросом, "о каком нападении идет речь сейчас, в наши дни?". "Как известно, на самом высоком уровне Норвегия не однократно заявляла, что наша страна — Россия — угрозы не представляет", — добавила Захарова.

"Призываем норвежскую сторону прислушаться к российским оценкам происходящего, в том числе чтобы урегулировать и не разрушать атмосферу добрососедства, которая сложилась за много лет…" — заключила она.