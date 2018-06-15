Макдоналдс в Британии заменит пластиковые соломинки для напитков бумажными

ЛОНДОН, 15 июн – РИА Новости, Мария Табак. Популярная сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в

Великобритании и Ирландии заменит пластиковые соломинки для напитков бумажными, говорится в заявлении главы британского подразделения компании Пола Помроя.

Офис британского премьер-министра сообщал ранее о намерении запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой в целях борьбы с загрязнением окружающей среды, на нее правительство Великобритании выделило более 61 миллиона фунтов стерлингов.

"Отражая широкую общественную дискуссию, наши клиенты сказали, что хотят, чтобы в отношении соломинок были предприняты меры, но при условии, что общее ощущение от посещения наших ресторанов не будет испорчено. Амбициозные планы правительства в сочетании с четким общественным мнением помогли ускорить отказ от пластика, и я горжусь тем, что мы смогли сыграть свою роль в достижении этой перемены в обществе", — говорится в заявлении.

В Соединенном Королевстве насчитывается более 1,3 тысячи ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Новые соломинки будут производиться, главным образом, в Белфасте.

Об отказе от пластиковых соломинок также объявили популярные сети ресторанов Burger King, Wagamama и JD Wetherspoon и несколько сетей кофеен, а королева Великобритании Елизавета II одобрила запрет на использование одноразовой посуды во всех своих резиденциях. Ограничения на использование пластика введены и в парламенте страны.