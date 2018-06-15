В МИД призвали пересмотреть режим санкций СБ ООН против КНДР

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Важнейшим компонентом нормализации обстановки на Корейском полуострове должна стать модификация санкционного режима Совета безопасности ООН против КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Одним из важнейших компонентов нормализации в регионе может и должна стать модификация санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении КНДР. Тем более что в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность Совета к такого рода адаптации с учетом динамики ситуации. Динамика налицо", — сказала она на брифинг в Москве.

"Это могло бы стать серьезным подспорьем в политико-дипломатическом урегулировании в регионе Северо-Восточной Азии", — отметила Захарова.

Она также прокомментировала недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и напомнила, что Москва приветствовала достигнутые договоренности.

"Еще раз могу переподтвердить эту российскую позицию", — сказала Захарова.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации.