Панама хочет установить прямое авиасообщение с Москвой

Президент РФ Владимир Путин и президент Панамы Хуан Карлос Варела во время встречи. 14 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Панамы Хуан Карлос Варела во время встречи. 14 июня 2018

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил о желании установить прямое авиасообщение с Москвой, вопрос будет обсуждаться на его встрече с представителями российской авиакомпании "Аэрофлот".

"Я также хотел бы, чтобы Москва стала тем городом, через который ведется прямое воздушное сообщение с нашей страной", — заявил панамский лидер в ходе российско-панамского бизнес-форума, отметив, что такое сообщение поможет торговле между двумя странами и совместному бизнесу.

Встречу с представителями российского авиаперевозчика Варела проведет в пятницу.

"Сегодня у нас встреча с компанией "Аэрофлот", и мы надеемся договориться о начале воздушного сообщения между двумя странами", — добавил президент.