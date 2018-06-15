Панама хочет установить прямое авиасообщение с Москвой

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил о желании установить прямое авиасообщение с Москвой, вопрос будет обсуждаться на его встрече с представителями российской авиакомпании "Аэрофлот".
"Я также хотел бы, чтобы Москва стала тем городом, через который ведется прямое воздушное сообщение с нашей страной", — заявил панамский лидер в ходе российско-панамского бизнес-форума, отметив, что такое сообщение поможет торговле между двумя странами и совместному бизнесу.
Встречу с представителями российского авиаперевозчика Варела проведет в пятницу.
"Сегодня у нас встреча с компанией "Аэрофлот", и мы надеемся договориться о начале воздушного сообщения между двумя странами", — добавил президент.