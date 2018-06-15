ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Кассационный суд Армении в пятницу освободил из-под ареста бывшего министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвела Бабаяна под поручительство депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
"Изменить меру пресечения Самвела Бабаяна, освободив его под личное поручительство депутатов Национального собрания (парламента) республики Армении",- говорится в зачитанном судьей решении.
Кассационный суд также частично удовлетворил жалобу адвокатов Бабаяна, направив уголовное дело на доследование в суд первой инстанции.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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