Посол ОАЭ: после потери Ходейды хуситы могут задуматься о переговорах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Потеря йеменской Ходейды повстанцами-хуситами может заставить их задуматься о мирных переговорах с властями, операция властей по возвращению порта таким образом сократит срок войны, заявил РИА Новости посол ОАЭ в Москве Маадад Хареб аль-Хейили.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" для изгнания хуситов (шиитское движение "Ансар Алла") из Ходейды, стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе.

"Они (хуситы – ред.) теряют один из важнейших центров, который им позволял получать снаряды, финансы, а также их потери живой силы и территории в пользу правительства могут их заставить подумать еще раз о мирном решении, которое будет в интересах всех йеменцев", — заявил посол о возможных последствиях операции.

Он добавил, что в случае прямого столкновения операция продлилась бы не больше двух дней, но военные Йемена и коалиции стараются избежать потерь среди мирного населения. По его словам, коалиция использует "точное оружие" и

данные разведки, чтобы минимизировать потери.

"В действительности есть военный план, который создан с целью избежать потерь среди мирного населения, а также инфраструктуры порта, аэропорта. Это означает, что мы хотим вывести хуситов из этого региона, вернуть в работу аэропорт и порт для гуманитарных миссий, доставки продовольствия и помощи йеменскому народу, проживающему как рядом с портом, так и вплоть до Саны", — сказал аль-Хейили, отметив, что в план в том числе входит эвакуация населения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.