НАТО не обеспечивает безопасность Турции, заявил кандидат в президенты

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости, Алена Палажченко. НАТО не обеспечивает безопасность Турции, альянс создает хаос в исламских странах, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции от исламистской Партии счастья Темель Карамоллаоглу.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

"Что касается НАТО, то мы изначально вступили туда в силу определенных обстоятельств. Но мы постоянно видим одностороннее понимание НАТО этого союзничества. Со стороны НАТО нет серьезного вклада по отношению к нашей безопасности. После развала СССР НАТО изменило свою стратегию, проекты альянса направлены на создание хаоса в исламских странах, мы это тоже не приемлем", — сказал Карамоллаоглу.

По его словам, Турция настроена развивать отношения с Ираном, Россией, а также Ираком, Сирией, Египтом и другими арабскими странами. "Эти отношения нужно обязательно укреплять и дальше, это может принести различные альтернативы в регион. Например, ранее была поднята тема о нашем вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, и подобные вопросы могут быть вынесены на повестку дня", — отметил собеседник агентства.

Он раскритиковал внешнюю политику США, которые, по его словам, традиционно занимают одностороннюю позицию. "Приход Дональда Трампа еще более усугубил ситуацию. К сожалению, Трамп проводит весьма разбалансированную политику, не признает даже те договоренности, которые были достигнуты до него. Как он сам никому не доверяет, так никто не доверяет и ему. Серьезные отношения с США возможны только на взаимовыгодной основе, и мы будем пристально за этим следить. Международные соглашения не должны зависеть от позиции только одной стороны", — добавил Карамоллаоглу.

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