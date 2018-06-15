Порошенко подписал закон о реформе дипломатической службы Украины

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу на встрече с представителями украинского внешнеполитического ведомства подписал закон о реформе дипломатической службы.

Документ вступит в силу через шесть месяцев после опубликования в официальной прессе и будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и единству подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы.

"Закон разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала", — говорится пояснительной записке к документу.

Основной задачей документа является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера. Она заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы и связана с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных

интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Закон определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также регулирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии ее сотрудников.