В ЛНР попросили обеспечить режим тишины для восстановления водоснабжения

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Руководство ГУП "Лугансквода" направило заявку в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) о соблюдении режима тишины на период проведения ремонтных работ у линии соприкосновения в Донбассе, необходимых для восстановления водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Руководством ГУП ЛНР "Лугансквода" в СЦКК направлена аварийная заявка о соблюдении режима тишины на период проведения работ — с 18 июня 2018 года по 18 июля 2018 года. К работам по обнаружению места аварии специалисты приступят только после получения гарантий прекращения огня и обеспечения безопасности при проведении работ", — сказали в пресс-службе.
"Предприятие "Лугансквода" возобновит водоснабжение указанных населенных пунктов после восстановления энергоснабжения насосной станции", — добавили в пресс-службе.