В ЛНР попросили обеспечить режим тишины для восстановления водоснабжения

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Руководство ГУП "Лугансквода" направило заявку в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) о соблюдении режима тишины на период проведения ремонтных работ у линии соприкосновения в Донбассе, необходимых для восстановления водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

В пятницу из-за аварии была прекращена подача воды с подконтрольных Киеву Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Эти станции – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.

"Руководством ГУП ЛНР "Лугансквода" в СЦКК направлена аварийная заявка о соблюдении режима тишины на период проведения работ — с 18 июня 2018 года по 18 июля 2018 года. К работам по обнаружению места аварии специалисты приступят только после получения гарантий прекращения огня и обеспечения безопасности при проведении работ", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что на Западной фильтровальной станции восстановлено напряжение. Однако поскольку насосная станции четвертого подъема остается без электроэнергии, подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянка, Артемовск, Зоринск сокращена.

"Предприятие "Лугансквода" возобновит водоснабжение указанных населенных пунктов после восстановления энергоснабжения насосной станции", — добавили в пресс-службе.