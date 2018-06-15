Условий для вступления Турции в ЕС пока нет, заявил кандидат в президенты

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости, Алена Палажченко. ЕС требует от Анкары невыполнимых условий, в этих обстоятельствах нет возможности для продолжения процесса вступления страны в ЕС, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции от исламистской Партии счастья Темель Карамоллаоглу.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

"В создавшихся сегодня условиях мы не видим возможности для продолжения процесса вступления в ЕС. Европа требует от нас выполнения условий, которые мы заведомо выполнить не сможем. Например, от позиции по Кипру мы не откажемся, и не примем требований, которые, по нашему мнению, могут создавать для нас угрозу и нанести ущерб безопасности. Как Великобритания не хочет, чтобы ею управляли из Брюсселя, так и мы не хотим, чтобы Брюссель нами командовал. И свои проблемы мы будем решать сами", — сказал Карамоллаоглу.

По его словам, у Турции нет никаких возражений против продолжения и укрепления ее торговых, экономических отношений с ЕС. "Но если эту нашу готовность будут воспринимать как "цивилизационный проект", чтобы диктовать свои условия, то мы на это никогда не согласимся", — добавил собеседник агентства.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

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