Госсекретарь Бельгии поддержал позицию Рима в вопросе приема беженцев

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Тео Франкен поддержал позицию властей Италии в отношении приема нелегальных мигрантов.

Судьба более 600 мигрантов на борту судна Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для него свои порты, После долгих переговоров судно согласилась принять Испания.

"Это хорошо, что Италия начинает отказывать мигрантам в приеме и больше не пропускает их на Сицилию", — приводит в пятницу агентство Belga слова Франкена. Он считает, что данная позиция позволит сократить приток беженцев в Европу и доходы от этого мафиозных кругов.

Ранее госсекретарь Бельгии подвергся резкой общественной критике за свое высказывание, что у мигрантов достаточно денег, чтобы заплатить за гостиничные номера. По словам Франкена, "многие из этих людей готовы платить 10 тысяч евро, чтобы добраться сюда", и поэтому наивно говорить, что "они не способны заплатить 50 евро за номер в отеле".

На борту Aquarius сейчас находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные мигранты были пересажены на сторожевой корабль Orione ВМС Италии и патрульный корабль итальянской береговой охраны Dattilo. Ожидается, что все они прибудут в порт испанской Валенсии не раньше вечера субботы.