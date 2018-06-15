В ДНР из-за обстрелов погибли два человека за неделю

© РИА Новости / Сергей Аверин Перейти в фотобанк Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР Два человека погибли и 13 пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов

"За семь дней обстрелов от оружия украинских силовиков получили ранения 12 мирных жителей. За указанные период погибли двое защитников Донбасса и один получил ранение", — сказал Безсонов.

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