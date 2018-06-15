Силовики более 50 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"За неделю зафиксировано 52 нарушения режима прекращения огня. По 38 населенным пунктам республики противник выпустил пять 152-миллиметровых и шесть 122-миллиметровых снарядов, девять танковых, 200 мин калибром 120 и 82 миллиметра, произвел 183 выстрела из вооружения БМП и БТР", — сказал Безсонов.