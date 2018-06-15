Строительные работы в Нью-Дели приостановлены из-за загрязнения воздуха

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство в индийском Нью-Дели постановило приостановить все строительные работы в столице до воскресенья, ввело штрафы на открытое сжигание мусора для очищения городской атмосферы, сообщает издание Economic Times со ссылкой на Центральный совет по борьбе с загрязнениями.

По данным издания, качество воздуха в столичном регионе и штате Харьяна сильно ухудшилось из-за песчаных бурь. Отмечается, что север Индии находится под облаком пыли уже четвертый день. Метеорологическая служба предупредила, что такая ситуация может сохраниться еще на несколько дней, и людям следует избегать долгого пребывания на улице.

Как сообщил вице-губернатор Дели Анил Байджал, правительственные органы должны ввести штрафы для всех строительных учреждений за нарушение постановления. Байджал отметил в заявлении, что местные столичные органы запретят открытое сжигание мусора, пластика и листвы.

Отмечается, что по указу властей муниципальные объединения улучшат качество уборки дорог и будут разбрызгивать непитьевую воду в центральных районах.