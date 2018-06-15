Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма, считает политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Президент США Дональд Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма, но пока официально вынужден действовать с учетом складывающейся конъюнктуры, заявил РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Ранее ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать сообщения в СМИ о том, что президент США назвал Крым российским.

"Трамп будет двигаться в сторону признания российского Крыма. Это его вектор. Я убежден, что его последующие шаги будут направлены на то, чтобы продвигать эту идею. Другое дело, что этот вектор будет зигзагообразный. Будут различные варьирования и откаты назад. Трамп, как прагматичный политик и деловой человек, понимает, что Крым действительно является частью России, что на полуострове живут русскоязычные люди с российской ментальностью. В данном случае это было его неофициальное высказывание, но то, что он обмолвился, это соответствует его истинному пониманию вещей", — сказал Форманчук.

По его словам, Трамп прагматично смотрит на современную мировую политику и прекрасно понимает, что Россия никогда не возвратит Крым из-за каких-то мифических санкций или какого-либо давления.

"Пока публично Трамп не будет об этом говорить, так как вынужден себя позиционировать в зависимости от складывающейся конъектуры. Конъюнктура внутри США пока не в пользу Трампа, который иногда находится в жесткой обструкции со стороны либеральных демократических сил, которые придерживаются санкционной политики против России", — сказал Форманчук.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".