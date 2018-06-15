ДЕБАЛЬЦЕВО, 15 июн — РИА Новости. Ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донбасса, на данный момент несколько стабилизировалась, заявил в пятницу журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заявило, что миссия ОБСЕ приостановила усиленный мониторинг района Донецкой фильтровальной станции из-за продолжающихся обстрелов. В связи с этим на минувшей неделе станция на несколько дней приостанавливала работу, чтобы найти альтернативный вариант безопасной пересменки сотрудников объекта.

"Ситуация (вокруг Донецкой фильтровальной станции — ред.) на данный момент стабилизирована. Есть ряд договоренностей — практические шаги, которые сейчас не хотелось бы озвучивать. Есть определенные задачи от главы республики. На данный момент если так и будет дальше развиваться, то опасаться за отсутствие воды не придется", — сказал Пушилин.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.