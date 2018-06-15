В ЛНР обвинили Киев в срыве договоренностей об отводе сил и средств

ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Украины срывают договоренности об отводе сил и средств в районе города Золотое в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
"Украина отказалась от района разведения (у города Золотое — ред.) и заняла позиции снова на территории, с которой мы общими усилиями отводили по взаимной договоренности подразделения и создавали безопасный район… Если мы будем продвигаться в этом районе, значит мы тоже отказались от своих обязательств… Нет, мы этого делать не будем", — сказал представитель ЛНР.
Дейнего призвал мировое сообщество потребовать от Киева выполнять взятых на себя обязательств.
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