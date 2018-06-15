Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (178)

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о семи нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 12 раз… В результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил житель Коминтерново. ", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 80 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие.