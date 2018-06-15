В Японии проблемы застрявших моряков решает российский представитель

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Представитель консульства РФ в Японии прибыл на судно Tredecim в Вакканае для решения проблем российских моряков, которые просят помощи в репатриации, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее сообщалось, что трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim в Вакканае, куда оно пришло на ремонт, обратились в генконсульство РФ и РПСМ с просьбой репатриировать их домой. По словам членов экипажа, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату. Согласно обращению моряков, их попытки связаться с руководством не принесли результатов. По данным координатора Международной федерации транспортных рабочих в Японии Фусао Охори, сумма долга перед моряками составляет 80 тысяч долларов.

"В консульстве РФ в Японии сообщили, что их представитель Роман Колесников второй день находится на судне. Он общается с представителем судовладельца, агентом, решает вопрос по обеспечению продуктами, вопрос с визами – у моряков нет японских виз, вопрос о предоставлении замены российским морякам", — сказал Суханов.

По его словам, сегодня Колесников возвращается в консульство. Также РПСМ сделал запрос морякам, но те пока не отвечают – возможно, ситуация уже решается.