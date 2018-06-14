Нижняя палата парламента Белоруссии приняла поправки в закон о СМИ

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании в четверг в Минске во втором чтении поправки в законодательство о СМИ, которые ранее вызвали критику ряда представителей медиасообщества, передает корреспондент РИА Новости.

За документ проголосовали 98 депутатов, против – никто. Законопроект теперь должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в стране готовятся поправки в закон о СМИ, которые, на ее взгляд, направлены на усиление контроля за интернет-сферой. По информации ассоциации, подготовленный законопроект допускает добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ, "они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ, а остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ". Поправками вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах, в том числе комментаторов, и на форумах. Также допускается возможность блокировки соцсетей.

Нижняя палата белорусского парламента в апреле приняла в первом чтении изменения в закон о СМИ. Ко второму чтению в документ внесли правки, которыми уточнен ряд терминов, конкретизирован порядок госрегистрации и перерегистрации, уточнены основания для отказа в этом, уточнены права и обязанности владельца интернет-ресурса, установлен порядок обжалования решений об ограничении доступа в интернет-ресурсу.

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