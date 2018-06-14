Отчет о работе экс-главы ФБР подтвердил подозрения Трампа

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Дональда Трампа проинформировали о результатах расследования деятельности экс-главы ФБР Джейсма Коми, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В отчете генерального инспектора минюста нет подтверждений того, что бывший директор бюро пытался повлиять на исход президентских выборов в 2016 году. В то же время эксперты установили, что Коми отошел от норм ФБР при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон в 2016 году.

"Президент был проинформирован об отчете генерального инспектора сегодня. Он (отчет) подтвердил подозрения президента о поведении Коми и политической предвзятости некоторых сотрудников ФБР", — заявила Сандерс.