В Греции осужденный за терроризм получил отпуск из тюрьмы

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости. Лидер террористической организации "17 ноября" Димитрис Куфонтинас получил двухдневный отпуск из тюрьмы после двухнедельной голодовки и акций в его поддержку, сообщают греческие СМИ.
Куфонтинас с 30 мая объявил голодовку, требуя предоставить ему отпуск. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. Анархистские организации провели по всей Греции десятки акций в его поддержку.
На портале анархистских организаций уже опубликовано заявление Куфонтинаса, который поблагодарил "всех товарищей, друзей, прогрессивных людей" за поддержку и заявил, что "победила солидарность".