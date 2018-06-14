На Акрополе в Афинах развернули панно в поддержку осужденного террориста

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Анархисты из группировки "Рубикон" развернули на Акрополе панно в поддержку главаря террористической организации "17 ноября" Димитриса Куфонтинаса, объявившего голодовку из-за отказа дать ему отпуск из тюрьмы.

Два анархиста развернули панно с надписью "Греческая республика убивает голодающего — отпуск Куфонтинасу" перед Парфеноном, напротив входа на Акрополь, на глазах десятков туристов. Третий участник акции снимал происходящее. Двое служащих стали сразу же сворачивать панно. Видео размещено на анархистском портале.

Куфонтинас с 30 мая объявил голодовку, поскольку администрация тюрьмы отказалась предоставить ему очередной, уже третий отпуск.

Куфонтинас был осужден на 11 пожизненных сроков. "Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975-2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.

В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов — пять сотрудников американской дипмиссии.

Анархисты провели десятки акций по всей стране в поддержку Куфонтинаса, которого они называют "политическим заключенным". 11 июня группа анархистов пыталась ворваться в министерство защиты граждан, отвечающее за работу полиции. Были арестованы 20 человек.

13 июня анархисты разгромили вход в здание Греко-американского союза (HAU) в Афинах, посольство США осудило нападение и потребовало от властей Греции защитить американские учреждения и наказать виновных. Арестованы два человека, у них найдено оружие, боеприпасы.